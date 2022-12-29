Скажинемолчи | Анна Чиж-Литаш

Гость программы - подполковник, военный журналист, телеведущая, писательница Анна ЧИЖ-ЛИТАШ.Как она оказалась в военной журналистике и что её привлекает в военной тематике?На "ВоенТВ" Анна делает программу "Проверено на себе. Женский взгляд". Какие испытания дались сложнее всего, и долго ли ещё она будет себя испытывать?Что интереснее - бегать в полях с бойцами или рассказывать зрителям новости из тёплой студии?Анна - автор 9 книг. Что подтолкнуло к писательству и где нашлось время на это творчество?Несколько произведений отчасти автобиографичны. Почему Анна решила излить душу читателям, говоря о сокровенном?Верит ли она в чудеса и случалось ли чудо в её жизни?