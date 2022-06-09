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Скажинемолчи | Анна Горчакова
09.06.2022
Выпуски
21 видео
Скажинемолчи | Анна Горчакова09.06.2022
Скажинемолчи | Виталий Тишуров10.01.2025
Скажинемолчи | Антон Шабашов09.01.2025
Скажинемолчи | Константин Михаленко08.01.2025
Скажинемолчи | Вероника Сайганова03.01.2025
Скажинемолчи | Три пары ведущих Белтелерадиокомпании31.12.2024
Скажинемолчи | Вадим Матанцев27.12.2024
Скажинемолчи | Анатолий Булавко26.12.2024
Скажинемолчи | Андрей Гузель24.12.2024
Скажинемолчи | Руслан Чернецкий20.12.2024
Скажинемолчи | Александр Горошкин19.12.2024
Скажинемолчи | Сергей Хмельков18.12.2024
Скажинемолчи | Александр Кохановский17.12.2024
Скажинемолчи | Екатерина Михалева13.12.2024
Скажинемолчи | Антонина Кошель12.12.2024
Скажинемолчи | Инна Толкачева11.12.2024
Скажинемолчи | Николай Бузин10.12.2024
Скажинемолчи | Татьяна Белевич06.12.2024
Скажинемолчи | Виктор Ивченков05.12.2024
Скажинемолчи | Матвей Волков04.12.2024
Скажинемолчи | Евгений Ермолкович03.12.2024
Скажинемолчи | Анна Горчакова
Гость программы – Анна Горчакова, директор Белорусского детского хосписа.
Узнаем у Анны Георгиевны, что её подтолкнуло к созданию детского хосписа.
Существует ли такой парадокс - чем выше уровень медицины, тем больше нужна паллиативная помощь?
Многие в трудных ситуациях задаются вопросами: "За что? За что это мне, за что это моему ребенку?". Есть ли однозначный ответ на эти вопросы?
Белорусский детский хоспис - первая общественная организация, которая работает с Министерством здравоохранения на условиях частно-государственного партнерства. Хоспис не получает госфинансирования, существует за счёт благотворительности, пожертвований. Поинтересуемся у гостьи, есть ли сейчас с этим сложности?
Кто работает сейчас в хосписе и есть ли потребность в кадрах, в том числе в волонтёрах?
Поговорим о благотворительных фондах и акциях по сбору денег. Кому можно доверять, а кому нет?
В какой помощи (не только от благотворительных организаций, но и от государства) нуждаются инвалиды и неизлечимо больные люди, достигшие 18-ти лет?
Расскажет гостья и о личной трагедии - гибели дочери. Как удалось это пережить и двигаться дальше?