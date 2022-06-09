Скажинемолчи | Анна Горчакова

Узнаем у Анны Георгиевны, что её подтолкнуло к созданию детского хосписа.

Существует ли такой парадокс - чем выше уровень медицины, тем больше нужна паллиативная помощь?

Многие в трудных ситуациях задаются вопросами: "За что? За что это мне, за что это моему ребенку?". Есть ли однозначный ответ на эти вопросы?

Белорусский детский хоспис - первая общественная организация, которая работает с Министерством здравоохранения на условиях частно-государственного партнерства. Хоспис не получает госфинансирования, существует за счёт благотворительности, пожертвований. Поинтересуемся у гостьи, есть ли сейчас с этим сложности?

Кто работает сейчас в хосписе и есть ли потребность в кадрах, в том числе в волонтёрах?

Поговорим о благотворительных фондах и акциях по сбору денег. Кому можно доверять, а кому нет?

В какой помощи (не только от благотворительных организаций, но и от государства) нуждаются инвалиды и неизлечимо больные люди, достигшие 18-ти лет?