3.41 RUB
3.48 USD
3.59 EUR
Скажинемолчи | Анна Моторная
27.04.2022
Выпуски
21 видео
Скажинемолчи | Анна Моторная27.04.2022
Скажинемолчи | Виталий Тишуров10.01.2025
Скажинемолчи | Антон Шабашов09.01.2025
Скажинемолчи | Константин Михаленко08.01.2025
Скажинемолчи | Вероника Сайганова03.01.2025
Скажинемолчи | Три пары ведущих Белтелерадиокомпании31.12.2024
Скажинемолчи | Вадим Матанцев27.12.2024
Скажинемолчи | Анатолий Булавко26.12.2024
Скажинемолчи | Андрей Гузель24.12.2024
Скажинемолчи | Руслан Чернецкий20.12.2024
Скажинемолчи | Александр Горошкин19.12.2024
Скажинемолчи | Сергей Хмельков18.12.2024
Скажинемолчи | Александр Кохановский17.12.2024
Скажинемолчи | Екатерина Михалева13.12.2024
Скажинемолчи | Антонина Кошель12.12.2024
Скажинемолчи | Инна Толкачева11.12.2024
Скажинемолчи | Николай Бузин10.12.2024
Скажинемолчи | Татьяна Белевич06.12.2024
Скажинемолчи | Виктор Ивченков05.12.2024
Скажинемолчи | Матвей Волков04.12.2024
Скажинемолчи | Евгений Ермолкович03.12.2024
Скажинемолчи | Анна Моторная
Гость программы - Анна Моторная, главный режиссер Большого театра Беларуси. Поговорим о том, что объединяет Владимира Мулявина, Наталью Гайду и нашу гостью. Уральская магия - она существует? Каково это - дождаться звонка от Валентина Елизарьева и стать главной в Большом? "Фауст" стал пропуском в противоречивый мир театрального закулисья? Где грань между смелой режиссурой и пошлостью? Обсудим нашу дирижерскую школу и ее конкурентоспособность. Под занавес оторвемся на оперном балу, в чем его привлекательность для современной театральной публики?