Скажинемолчи | Анна Моторная

Гость программы - Анна Моторная, главный режиссер Большого театра Беларуси. Поговорим о том, что объединяет Владимира Мулявина, Наталью Гайду и нашу гостью. Уральская магия - она существует? Каково это - дождаться звонка от Валентина Елизарьева и стать главной в Большом? "Фауст" стал пропуском в противоречивый мир театрального закулисья? Где грань между смелой режиссурой и пошлостью? Обсудим нашу дирижерскую школу и ее конкурентоспособность. Под занавес оторвемся на оперном балу, в чем его привлекательность для современной театральной публики?