Скажинемолчи | Анна Трубецкая

Гость программы - белорусская певица Анна Трубецкая, финалистка украинских шоу "Х-фактор" и "Голос країни". Насколько интересным был опыт приобщения к украинскому шоу-бизнесу?Почему Анна утверждает, что на российском шоу "Голос" - "нечестно"? Перспективы победителей любых песенных шоу - туманны, потому что они исполняют чужие песни?Как Анна строит свою карьеру и как найти "свои" песни? Сольный концерт во Дворце Республики - это грандиозный успех для 22-летней исполнительницы?