3.41 RUB
3.48 USD
3.59 EUR
Скажинемолчи | Антон Смольский
19.04.2022
Выпуски
21 видео
Скажинемолчи | Антон Смольский19.04.2022
Скажинемолчи | Виталий Тишуров10.01.2025
Скажинемолчи | Антон Шабашов09.01.2025
Скажинемолчи | Константин Михаленко08.01.2025
Скажинемолчи | Вероника Сайганова03.01.2025
Скажинемолчи | Три пары ведущих Белтелерадиокомпании31.12.2024
Скажинемолчи | Вадим Матанцев27.12.2024
Скажинемолчи | Анатолий Булавко26.12.2024
Скажинемолчи | Андрей Гузель24.12.2024
Скажинемолчи | Руслан Чернецкий20.12.2024
Скажинемолчи | Александр Горошкин19.12.2024
Скажинемолчи | Сергей Хмельков18.12.2024
Скажинемолчи | Александр Кохановский17.12.2024
Скажинемолчи | Екатерина Михалева13.12.2024
Скажинемолчи | Антонина Кошель12.12.2024
Скажинемолчи | Инна Толкачева11.12.2024
Скажинемолчи | Николай Бузин10.12.2024
Скажинемолчи | Татьяна Белевич06.12.2024
Скажинемолчи | Виктор Ивченков05.12.2024
Скажинемолчи | Матвей Волков04.12.2024
Скажинемолчи | Евгений Ермолкович03.12.2024
Скажинемолчи | Антон Смольский
Гость программы -биатлонист, серебряный призёр Олимпиады в Пекине Антон Смольский.
Поговорим, насколько трудно далось завоевание олимпийской награды.
Незакрытые мишени на огневых рубежах - это только недостаток подготовки спортсмена? Или есть в этом и психологический момент?
Расскажет Антон и о том, важна ли поддержка болельщиков для спортсменов.
Олимпиада в Пекине - вторая для нашего гостя. Поинтересуемся, чем отличаются соревнования в "ковидные" времена от допандемийных.
Поговорим об участии нашей сборной в этапах Кубка России и её триумфе на этих состязаниях.
Способны ли заменить совместные с Россией соревнования международные старты?
Родился и вырос Антон в Копыльском районе. Узнаем, есть ли у него на малой родине "место силы?
Поинтересуемся, чем бы занимался наш гость, если бы не случилось в его жизни биатлона.