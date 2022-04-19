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Скажинемолчи | Антон Смольский

19.04.2022

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Скажинемолчи | Антон Смольский

Гость программы -биатлонист, серебряный призёр Олимпиады в Пекине Антон Смольский.

  • Поговорим, насколько трудно далось завоевание олимпийской награды.

  • Незакрытые мишени на огневых рубежах - это только недостаток подготовки спортсмена? Или есть в этом и психологический момент?

  • Расскажет Антон и о том, важна ли поддержка болельщиков для спортсменов.

  • Олимпиада в Пекине - вторая для нашего гостя. Поинтересуемся, чем отличаются соревнования в "ковидные" времена от допандемийных.

  • Поговорим об участии нашей сборной в этапах Кубка России и её триумфе на этих состязаниях.

  • Способны ли заменить совместные с Россией соревнования международные старты?

  • Родился и вырос Антон в Копыльском районе. Узнаем, есть ли у него на малой родине "место силы?

  • Поинтересуемся, чем бы занимался наш гость, если бы не случилось в его жизни биатлона.

Скажинемолчи