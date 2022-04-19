Скажинемолчи | Антон Смольский

Поговорим, насколько трудно далось завоевание олимпийской награды.

Незакрытые мишени на огневых рубежах - это только недостаток подготовки спортсмена? Или есть в этом и психологический момент?

Расскажет Антон и о том, важна ли поддержка болельщиков для спортсменов.

Олимпиада в Пекине - вторая для нашего гостя. Поинтересуемся, чем отличаются соревнования в "ковидные" времена от допандемийных.

Поговорим об участии нашей сборной в этапах Кубка России и её триумфе на этих состязаниях.

Способны ли заменить совместные с Россией соревнования международные старты?

Родился и вырос Антон в Копыльском районе. Узнаем, есть ли у него на малой родине "место силы?