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Анжелика Аверкова - о телевидении, протестующих и информационной войне

17.06.2021

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Анжелика Аверкова - о телевидении, протестующих и информационной войне

Гость программы - кандидат искусствоведения, продюсер, режиссёр,журналист Анжелика Аверкова

Смотрите в программе:

  • В Саудовской Аравии с 1 августа посещать торговые центры смогут
  • только вакцинированные от коронавируса
  • Поезда в Адлер теперь курсируют из Минска чаще, через день
  • О восприятии Аверковой, как жены Александра Аверкова
  • О том, каким должен быть ведущий новостей
  • Об отношениях с бывшими коллегами
  • О работе в Москве
  • Об отношении российских коллег к ситуации в РБ
  • О том, чего еще можно ждать от информационной войны
  • О рубрике “Гуд бай Тут бай”
  • О социальных медиа, как о СМИ
  • О способности признавать ошибки
  • О протестующих айтишниках
  • Об опыте России на массовых протестах
  • Говорит Анжелика Аверкова