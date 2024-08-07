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Анжелика Курчак - депутат Палаты Представителей Национального собрания Беларуси

07.08.2024

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Анжелика Курчак - депутат Палаты Представителей Национального собрания Беларуси

Гость программы - депутат Палаты Представителей Национального собрания Беларуси Анжелика Курчак.

"Из прокуратуры уйти можно, но она из тебя - никогда!". Узнаём, как 33 года службы нашей гостьи в надзорном органе стали подготовкой к депутатству.

  • Законодательство - процесс скучный или творческий? Какой закон Анжелика планирует "продвинуть" в Парламенте?

  • В округе нашей гостьи - более 62 тысяч избирателей, среди которых - много пенсионеров и пожилых людей, военный городок в Масюковщине, территория которого требует благоустройства, бывший лагерь для военнопленных "Шталаг" и современный мемориал на его месте, народная тропа к которому не зарастает. Какой из этих объектов - в зоне особого внимания депутата Курчак, и в каких случаях она "включает" прокурора?

  • Также спросим, готовы ли мы к 2025-ому году

  • Узнаем, какие фильмы смотрит наша гостья на досуге, часто ли бывает на малой Родине и надо ли закрывать онлайн-казино