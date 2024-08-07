Анжелика Курчак - депутат Палаты Представителей Национального собрания Беларуси

В округе нашей гостьи - более 62 тысяч избирателей, среди которых - много пенсионеров и пожилых людей, военный городок в Масюковщине, территория которого требует благоустройства, бывший лагерь для военнопленных "Шталаг" и современный мемориал на его месте, народная тропа к которому не зарастает. Какой из этих объектов - в зоне особого внимания депутата Курчак, и в каких случаях она "включает" прокурора?