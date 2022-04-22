Артем Рыбак - директор филиала "Колледж современных технологий в машиностроении и автосервисе"

Гость программы – директор филиала «Колледж современных технологий в машиностроении и автосервисе» Артем Рыбак. Научился сам – научи следующего! Поговорили с нашим гостем о профессионально-техническом образовании. В отличие от многих других постсоветских стран мы не только сохранили его, но и развиваем систему профессионального обучения. Как это удалось и какие перспективы нам открываются? За счет чего возможно постоянно «идти в ногу со временем» и даже немного его опережать? На современном рынке труда востребованы креативные, мобильные специалисты, уверен Артем Евгеньевич. В чём заключаются эти качества? Поговорим о конкурсе профмастерства WorldSkills, где наши ребята постоянно завоевывают медали. Скажутся ли санкции на наших возможностях в обучении необходимых специалистов? И способны ли мы в условиях санкций обойтись без западных технологий, так ли уж они незаменимы?