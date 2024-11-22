Артём Цуран - председатель Минского городского Совета депутатов 22.11.2024

Артём Николаевич не один год работал в Мингорисполкоме на разных должностях. Как этот опыт помогает в нынешней деятельности? Что интересного в новой работе? Поинтересуемся у гостя, насколько эффективна работа коллективных органов территориального общественного самоуправления. Спросим о проблемах и просьбах граждан, с которыми они обращаются к депутатам горсовета. Легко ли народным избранникам найти общий язык с чиновниками и решить проблемные вопросы? Насколько часто люди стали обращаться к депутатам не только с жалобами, но и с инициативами по улучшению жизни города? И что это за инициативы? Как наш гость оценивает уровень доверия граждан к депутатам?