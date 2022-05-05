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Скажинемолчи | Юлия Быкова и Евгений Олейник

05.05.2022

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Скажинемолчи | Юлия Быкова и Евгений Олейник

Гости программы - творческий и семейный союз Юлия Быкова и Евгений Олейник.

  • День Победы: истории семьи, традиции, наследие.

  • Как мы будем отмечать День Победы через 10 лет?

  • Патриотическая песня: что служит камертоном при ее создании?

  • Что Юлия и Евгений рассказывают своим сыновьям (13 и 5 лет) о войнах - прошлых и современных?

Скажинемолчи