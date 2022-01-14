Скажинемолчи | Божена Еремич

Гостья программы - Божена Еремич, директор Национальной школы красоты, юрист, член Конституционной комиссии.

Родилась и выросла в Гродно. Поговорим о том, каково это - в 22 года стать большим боссом со служебным автомобилем и водителем?..

Как современные гродненцы относятся к геополитическим провокациям со стороны Польши?

Сложно ли совмещать научную карьеру с административной работой?

Слушаются ли подчинённые молодую начальницу?

Планируют ли наши модели участвовать в европейских конкурсах красоты?

Какие в век интернета можно принимать меры, чтобы защитить информацию о себе? БРСМ - это эффективно?

А также обсудим некоторые формулировки нового проекта Конституции.