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Скажинемолчи | Божена Еремич
14.01.2022
Выпуски
21 видео
Скажинемолчи | Божена Еремич14.01.2022
Скажинемолчи | Виталий Тишуров10.01.2025
Скажинемолчи | Антон Шабашов09.01.2025
Скажинемолчи | Константин Михаленко08.01.2025
Скажинемолчи | Вероника Сайганова03.01.2025
Скажинемолчи | Три пары ведущих Белтелерадиокомпании31.12.2024
Скажинемолчи | Вадим Матанцев27.12.2024
Скажинемолчи | Анатолий Булавко26.12.2024
Скажинемолчи | Андрей Гузель24.12.2024
Скажинемолчи | Руслан Чернецкий20.12.2024
Скажинемолчи | Александр Горошкин19.12.2024
Скажинемолчи | Сергей Хмельков18.12.2024
Скажинемолчи | Александр Кохановский17.12.2024
Скажинемолчи | Екатерина Михалева13.12.2024
Скажинемолчи | Антонина Кошель12.12.2024
Скажинемолчи | Инна Толкачева11.12.2024
Скажинемолчи | Николай Бузин10.12.2024
Скажинемолчи | Татьяна Белевич06.12.2024
Скажинемолчи | Виктор Ивченков05.12.2024
Скажинемолчи | Матвей Волков04.12.2024
Скажинемолчи | Евгений Ермолкович03.12.2024
Скажинемолчи | Божена Еремич
Гостья программы - Божена Еремич, директор Национальной школы красоты, юрист, член Конституционной комиссии.
Родилась и выросла в Гродно. Поговорим о том, каково это - в 22 года стать большим боссом со служебным автомобилем и водителем?..
Как современные гродненцы относятся к геополитическим провокациям со стороны Польши?
Сложно ли совмещать научную карьеру с административной работой?
Слушаются ли подчинённые молодую начальницу?
Планируют ли наши модели участвовать в европейских конкурсах красоты?
Какие в век интернета можно принимать меры, чтобы защитить информацию о себе? БРСМ - это эффективно?
А также обсудим некоторые формулировки нового проекта Конституции.