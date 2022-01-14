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Скажинемолчи | Божена Еремич

14.01.2022

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Скажинемолчи | Божена Еремич

Гостья программы - Божена Еремич, директор Национальной школы красоты, юрист, член Конституционной комиссии.
Родилась и выросла в Гродно. Поговорим о том, каково это - в 22 года стать большим боссом со служебным автомобилем и водителем?..
Как современные гродненцы относятся к геополитическим провокациям со стороны Польши?
Сложно ли совмещать научную карьеру с административной работой?
Слушаются ли подчинённые молодую начальницу?
Планируют ли наши модели участвовать в европейских конкурсах красоты?
Какие в век интернета можно принимать меры, чтобы защитить информацию о себе? БРСМ - это эффективно?
А также обсудим некоторые формулировки нового проекта Конституции.

Скажинемолчи