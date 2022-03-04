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Скажинемолчи | Даниил Филиппович
04.03.2022
Выпуски
21 видео
Скажинемолчи | Даниил Филиппович04.03.2022
Скажинемолчи | Виталий Тишуров10.01.2025
Скажинемолчи | Антон Шабашов09.01.2025
Скажинемолчи | Константин Михаленко08.01.2025
Скажинемолчи | Вероника Сайганова03.01.2025
Скажинемолчи | Три пары ведущих Белтелерадиокомпании31.12.2024
Скажинемолчи | Вадим Матанцев27.12.2024
Скажинемолчи | Анатолий Булавко26.12.2024
Скажинемолчи | Андрей Гузель24.12.2024
Скажинемолчи | Руслан Чернецкий20.12.2024
Скажинемолчи | Александр Горошкин19.12.2024
Скажинемолчи | Сергей Хмельков18.12.2024
Скажинемолчи | Александр Кохановский17.12.2024
Скажинемолчи | Екатерина Михалева13.12.2024
Скажинемолчи | Антонина Кошель12.12.2024
Скажинемолчи | Инна Толкачева11.12.2024
Скажинемолчи | Николай Бузин10.12.2024
Скажинемолчи | Татьяна Белевич06.12.2024
Скажинемолчи | Виктор Ивченков05.12.2024
Скажинемолчи | Матвей Волков04.12.2024
Скажинемолчи | Евгений Ермолкович03.12.2024
Скажинемолчи | Даниил Филиппович
Гость программы - Даниил Филиппович, театральный режиссер.
На его счету четыре премьеры в Купаловском театре, обсудим шанс режиссера пробиться на знаменитую сцену без событий августа-2020.
Что интереснее – «издеваться над классикой» или работать с современной драматургией?
Режиссер-диктатор: возможен ли иной стиль в работе с актерами?
Нужна ли государственная поддержка театрам?
Наконец, есть ли у Даниила амбиции возглавить труппу Купаловского?