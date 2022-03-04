Скажинемолчи | Даниил Филиппович

Гость программы - Даниил Филиппович, театральный режиссер.



На его счету четыре премьеры в Купаловском театре, обсудим шанс режиссера пробиться на знаменитую сцену без событий августа-2020.



Что интереснее – «издеваться над классикой» или работать с современной драматургией?



Режиссер-диктатор: возможен ли иной стиль в работе с актерами?



Нужна ли государственная поддержка театрам?



Наконец, есть ли у Даниила амбиции возглавить труппу Купаловского?

