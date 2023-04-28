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Гость программы - Денис Немцов, актер театра им. Горького.
В прошлом - блистательный артист мюзиклов и успешный актер Музыкального театра.
Чем обусловлен резкий переход нашего гостя в драму?
Что связывает Дениса Немцова и Александра Абдулова?
В спектакле «Братья Карамазовы» в горьковском театре Денис играет Поляка, который решительно отказывается пить за Россию. Искусство может пробить стены, которые возводят политики?
«Женская режиссура» - есть ли такой феномен?
В современном белорусском театре приходится толкаться за роли локтями?
На что обречен человек, рожденный 1 января?
Какие недостатки нужно уметь себе прощать?