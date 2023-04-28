Чем обусловлен резкий переход нашего гостя в драму?

Что связывает Дениса Немцова и Александра Абдулова?

В спектакле «Братья Карамазовы» в горьковском театре Денис играет Поляка, который решительно отказывается пить за Россию. Искусство может пробить стены, которые возводят политики?

«Женская режиссура» - есть ли такой феномен?

В современном белорусском театре приходится толкаться за роли локтями?

На что обречен человек, рожденный 1 января?