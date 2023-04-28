Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Актуальное интервьюСкажинемолчиРазговор у ПрезидентаВопрос номер одинИнтервью Президента Республики БеларусьВеремейчик: откровения боевика

Гость программы - Денис Немцов, актер театра им. Горького.

В прошлом - блистательный артист мюзиклов и успешный актер Музыкального театра.

  • Чем обусловлен резкий переход нашего гостя в драму?

  • Что связывает Дениса Немцова и Александра Абдулова?

  • В спектакле «Братья Карамазовы» в горьковском театре Денис играет Поляка, который решительно отказывается пить за Россию. Искусство может пробить стены, которые возводят политики?

  • «Женская режиссура» - есть ли такой феномен?

  • В современном белорусском театре приходится толкаться за роли локтями?

  • На что обречен человек, рожденный 1 января?

  • Какие недостатки нужно уметь себе прощать?

Похожие программы