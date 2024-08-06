Денис Пацевич - певец, бизнесмен, ведущий проекта "Добрый вечер!"

Почему именно Денис стал ведущим суперпроекта на канале "Беларусь 1"?

После выхода шоу в эфир, какие самые нелицеприятные комментарии он читал о себе в сети. Способен ли Денис на жесткий ответ незнакомым людям? Обсудим самые нестандартные ситуации, в которых побывал наш герой.