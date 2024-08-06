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Денис Пацевич - певец, бизнесмен, ведущий проекта "Добрый вечер!"

06.08.2024

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Денис Пацевич - певец, бизнесмен, ведущий проекта "Добрый вечер!"

Гость программы - Денис Пацевич, певец, бизнесмен, ведущий проекта "Добрый вечер!"

Почему именно Денис стал ведущим суперпроекта на канале "Беларусь 1"?

После выхода шоу в эфир, какие самые нелицеприятные комментарии он читал о себе в сети. Способен ли Денис на жесткий ответ незнакомым людям? Обсудим самые нестандартные ситуации, в которых побывал наш герой.

  • Когда, в какой момент Денис понял, что хочет большую семью?

  • Как отреагировал на его дерзость отец невесты?

  • Четверо детей - это подарок судьбы или серьезное испытание?

  • Когда в последний раз наш гость совершал безрассудные поступки?

  • Что общего у Дениса Демидова и Дениса Пацевича? И чем они отличаются друг от друга?