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Гость программы – политический обозреватель информационного агентства "Мінская праўда", журналист Президентского пула, блогер Диана Шибковская.
Блондинка в политике: как избавиться от этого обидного штампа?
2020-ый год открыл в журналистике много имен. Зажглись ли новые "звезды" в печатных СМИ?
Считает ли Диана справедливым приговор в отношении экс-журналиста Семченко?
Надо ли возвращать на Родину и в профессию наших "беглых", которым уже и заграницей плохо?
Пройдемся по международной повестке: будет ли война между США и Китаем, зачем Макрон на фоне масштабных протестов во Франции собирается "с гастролями" к Си Цзиньпину и почему размещение в Беларуси тактического ядерного оружия – это хорошо?
Узнаем также, как нашей гостье работается с Президентом, посмотрим фото ее взрослой дочери и спросим у Дианы, легко ли быть женой коммуниста.