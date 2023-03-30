Блондинка в политике: как избавиться от этого обидного штампа?

2020-ый год открыл в журналистике много имен. Зажглись ли новые "звезды" в печатных СМИ?

Считает ли Диана справедливым приговор в отношении экс-журналиста Семченко?

Надо ли возвращать на Родину и в профессию наших "беглых", которым уже и заграницей плохо?

Пройдемся по международной повестке: будет ли война между США и Китаем, зачем Макрон на фоне масштабных протестов во Франции собирается "с гастролями" к Си Цзиньпину и почему размещение в Беларуси тактического ядерного оружия – это хорошо?