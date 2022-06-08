Скажинемолчи | Дмитрий Басков

Гость программы - сенатор, хоккеист, бизнесмен, многодетный отец Дмитрий Басков.

Обсудим крутые виражи судьбы: какие подъемы и падения закаляли характер будущего сенатора? О важном профессиональном выборе: скрипка или коньки? Впервые откровенно об отставке, инициированной IIHF: что происходит? Водка - зло? Обрести заново отца в сорок лет - это возможно? Из высшей спортивной лиги в политическую - где больше интриг? И кто в доме хозяин?...