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Скажинемолчи | Дмитрий Басков
08.06.2022
Выпуски
21 видео
Скажинемолчи | Дмитрий Басков08.06.2022
Скажинемолчи | Виталий Тишуров10.01.2025
Скажинемолчи | Антон Шабашов09.01.2025
Скажинемолчи | Константин Михаленко08.01.2025
Скажинемолчи | Вероника Сайганова03.01.2025
Скажинемолчи | Три пары ведущих Белтелерадиокомпании31.12.2024
Скажинемолчи | Вадим Матанцев27.12.2024
Скажинемолчи | Анатолий Булавко26.12.2024
Скажинемолчи | Андрей Гузель24.12.2024
Скажинемолчи | Руслан Чернецкий20.12.2024
Скажинемолчи | Александр Горошкин19.12.2024
Скажинемолчи | Сергей Хмельков18.12.2024
Скажинемолчи | Александр Кохановский17.12.2024
Скажинемолчи | Екатерина Михалева13.12.2024
Скажинемолчи | Антонина Кошель12.12.2024
Скажинемолчи | Инна Толкачева11.12.2024
Скажинемолчи | Николай Бузин10.12.2024
Скажинемолчи | Татьяна Белевич06.12.2024
Скажинемолчи | Виктор Ивченков05.12.2024
Скажинемолчи | Матвей Волков04.12.2024
Скажинемолчи | Евгений Ермолкович03.12.2024
Скажинемолчи | Дмитрий Басков
Гость программы - сенатор, хоккеист, бизнесмен, многодетный отец Дмитрий Басков.
Обсудим крутые виражи судьбы: какие подъемы и падения закаляли характер будущего сенатора? О важном профессиональном выборе: скрипка или коньки? Впервые откровенно об отставке, инициированной IIHF: что происходит? Водка - зло? Обрести заново отца в сорок лет - это возможно? Из высшей спортивной лиги в политическую - где больше интриг? И кто в доме хозяин?...