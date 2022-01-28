Скажинемолчи | Дмитрий Бутько

Гость программы - гражданский активист Дмитрий Бутько. Узнаем, как появилось сообщество "За единую Беларусь!" и какие цели преследует. Какие пункты проекта изменений и дополнений Конституции вызвали наибольшую дискуссию среди участников сообщества. Обсудим с гостем, можно ли "научить любить Родину", а также чем патриотизм отличается от "ура-патриотизма" и "флагомахания". Нужны ли нашему обществу лидеры мнений и кого можно считать таковыми? Спросим у Дмитрия, сможет ли Беларусь без России сохранить свой суверенитет.