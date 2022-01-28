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Скажинемолчи | Дмитрий Бутько
28.01.2022
Выпуски
21 видео
Скажинемолчи | Дмитрий Бутько28.01.2022
Скажинемолчи | Виталий Тишуров10.01.2025
Скажинемолчи | Антон Шабашов09.01.2025
Скажинемолчи | Константин Михаленко08.01.2025
Скажинемолчи | Вероника Сайганова03.01.2025
Скажинемолчи | Три пары ведущих Белтелерадиокомпании31.12.2024
Скажинемолчи | Вадим Матанцев27.12.2024
Скажинемолчи | Анатолий Булавко26.12.2024
Скажинемолчи | Андрей Гузель24.12.2024
Скажинемолчи | Руслан Чернецкий20.12.2024
Скажинемолчи | Александр Горошкин19.12.2024
Скажинемолчи | Сергей Хмельков18.12.2024
Скажинемолчи | Александр Кохановский17.12.2024
Скажинемолчи | Екатерина Михалева13.12.2024
Скажинемолчи | Антонина Кошель12.12.2024
Скажинемолчи | Инна Толкачева11.12.2024
Скажинемолчи | Николай Бузин10.12.2024
Скажинемолчи | Татьяна Белевич06.12.2024
Скажинемолчи | Виктор Ивченков05.12.2024
Скажинемолчи | Матвей Волков04.12.2024
Скажинемолчи | Евгений Ермолкович03.12.2024
Скажинемолчи | Дмитрий Бутько
Гость программы - гражданский активист Дмитрий Бутько. Узнаем, как появилось сообщество "За единую Беларусь!" и какие цели преследует. Какие пункты проекта изменений и дополнений Конституции вызвали наибольшую дискуссию среди участников сообщества. Обсудим с гостем, можно ли "научить любить Родину", а также чем патриотизм отличается от "ура-патриотизма" и "флагомахания". Нужны ли нашему обществу лидеры мнений и кого можно считать таковыми? Спросим у Дмитрия, сможет ли Беларусь без России сохранить свой суверенитет.