Скажинемолчи | Дмитрий Чебурканов

Гость программы - Дмитрий Чебурканов, популяризатор проекта "Киноуроки в школах Мира", представитель российской НКО.Поговорим о том, зачем авторы этой продукции так настойчиво и упорно стремятся внедриться в белорусскую систему образования? Почему Дмитрий настаивает на том, что дети должны смотреть киноуроки только в коллективе и только в кинотеатре, а не дома с родителями? Причем здесь некая организация - "Русское космическое общество"? Почему представители НКО вводят свою аудиторию в заблуждение, утверждая, что система киноуроков чуть ли не обязательна для школьников?