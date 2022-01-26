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Скажинемолчи | Дмитрий Чебурканов
26.01.2022
Выпуски
21 видео
Скажинемолчи | Дмитрий Чебурканов26.01.2022
Скажинемолчи | Виталий Тишуров10.01.2025
Скажинемолчи | Антон Шабашов09.01.2025
Скажинемолчи | Константин Михаленко08.01.2025
Скажинемолчи | Вероника Сайганова03.01.2025
Скажинемолчи | Три пары ведущих Белтелерадиокомпании31.12.2024
Скажинемолчи | Вадим Матанцев27.12.2024
Скажинемолчи | Анатолий Булавко26.12.2024
Скажинемолчи | Андрей Гузель24.12.2024
Скажинемолчи | Руслан Чернецкий20.12.2024
Скажинемолчи | Александр Горошкин19.12.2024
Скажинемолчи | Сергей Хмельков18.12.2024
Скажинемолчи | Александр Кохановский17.12.2024
Скажинемолчи | Екатерина Михалева13.12.2024
Скажинемолчи | Антонина Кошель12.12.2024
Скажинемолчи | Инна Толкачева11.12.2024
Скажинемолчи | Николай Бузин10.12.2024
Скажинемолчи | Татьяна Белевич06.12.2024
Скажинемолчи | Виктор Ивченков05.12.2024
Скажинемолчи | Матвей Волков04.12.2024
Скажинемолчи | Евгений Ермолкович03.12.2024
Скажинемолчи | Дмитрий Чебурканов
Гость программы - Дмитрий Чебурканов, популяризатор проекта "Киноуроки в школах Мира", представитель российской НКО.Поговорим о том, зачем авторы этой продукции так настойчиво и упорно стремятся внедриться в белорусскую систему образования? Почему Дмитрий настаивает на том, что дети должны смотреть киноуроки только в коллективе и только в кинотеатре, а не дома с родителями? Причем здесь некая организация - "Русское космическое общество"? Почему представители НКО вводят свою аудиторию в заблуждение, утверждая, что система киноуроков чуть ли не обязательна для школьников?