Дмитрий Косаревский - предприниматель, блогер 15.10.2024

Дмитрий родом из Борисова. Вырос в Беларуси, здесь построил бизнес, работал директором турагентства. Последние четыре года живет в Америке. • Почему уехал в США? • Как его приняла в штатах белорусская диаспора? • Сколько времени наш гость провёл в американской тюрьме? • Какие ролики Дмитрия собирают миллионы просмотров в соцсетях? • Почему хакеры взломали его страницу и пытались угробить бизнес? • Как реально обстоят дела у беглых в Америке? И как Дмитрий стал для них "агентом КГБ"? • Почему наш гость живет в США, если всей душой любит Беларусь?