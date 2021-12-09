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Скажинемолчи | Дмитрий Крупский
09.12.2021
Выпуски
21 видео
Скажинемолчи | Дмитрий Крупский09.12.2021
Скажинемолчи | Виталий Тишуров10.01.2025
Скажинемолчи | Антон Шабашов09.01.2025
Скажинемолчи | Константин Михаленко08.01.2025
Скажинемолчи | Вероника Сайганова03.01.2025
Скажинемолчи | Три пары ведущих Белтелерадиокомпании31.12.2024
Скажинемолчи | Вадим Матанцев27.12.2024
Скажинемолчи | Анатолий Булавко26.12.2024
Скажинемолчи | Андрей Гузель24.12.2024
Скажинемолчи | Руслан Чернецкий20.12.2024
Скажинемолчи | Александр Горошкин19.12.2024
Скажинемолчи | Сергей Хмельков18.12.2024
Скажинемолчи | Александр Кохановский17.12.2024
Скажинемолчи | Екатерина Михалева13.12.2024
Скажинемолчи | Антонина Кошель12.12.2024
Скажинемолчи | Инна Толкачева11.12.2024
Скажинемолчи | Николай Бузин10.12.2024
Скажинемолчи | Татьяна Белевич06.12.2024
Скажинемолчи | Виктор Ивченков05.12.2024
Скажинемолчи | Матвей Волков04.12.2024
Скажинемолчи | Евгений Ермолкович03.12.2024
Скажинемолчи | Дмитрий Крупский
Гость программы - Дмитрий Крупский, экономист, эксперт в области инновационного развития Беларуси. Работает в Министерстве экономики, возглавляет управление экономики инновационной деятельности.
Поговорим о сторонниках и противниках госсектора в экономике, кто из них прав?
Почему продвинутых менеджеров не становится больше? Каких инноваций ждут жители регионов? Как поспособствую развитию среднего бизнеса кластеры? Что мешает их быстрому развитию?
Обсудим, когда наши программисты станут писать облачные сервисы для белорусских предприятий? С кем вы, представители IT-сферы?
И ещё узнаем, какие изменения в законодательство готовит Министерство экономики?
Как оценивать работу чиновников? Стоит ли в контрактах сотрудников министерств и ведомств предусматривать такие показатели, как эффективные решения или неэффективные?