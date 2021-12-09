Скажинемолчи | Дмитрий Крупский

Гость программы - Дмитрий Крупский, экономист, эксперт в области инновационного развития Беларуси. Работает в Министерстве экономики, возглавляет управление экономики инновационной деятельности.

Поговорим о сторонниках и противниках госсектора в экономике, кто из них прав?

Почему продвинутых менеджеров не становится больше? Каких инноваций ждут жители регионов? Как поспособствую развитию среднего бизнеса кластеры? Что мешает их быстрому развитию?

Обсудим, когда наши программисты станут писать облачные сервисы для белорусских предприятий? С кем вы, представители IT-сферы?

И ещё узнаем, какие изменения в законодательство готовит Министерство экономики?

Как оценивать работу чиновников? Стоит ли в контрактах сотрудников министерств и ведомств предусматривать такие показатели, как эффективные решения или неэффективные?

