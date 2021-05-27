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Дмитрий Крят: "Цена вопроса предательства Семченко - 75 тысяч евро?"

27.05.2021

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Дмитрий Крят: "Цена вопроса предательства Семченко - 75 тысяч евро?"

Смотрите в программе:

  • Экстренная посадка самолета Ryanair в Минском аэропорту – невероятное стечение обстоятельств!
  • Белорусские спецслужбы работают не хуже ЦРУ?
  • Наш гость родился в Горловке и после 2014 года там тоже бывал…
  • Военное образование и опыт полезны в любой профессии!
  • Федута – это человек маневра!
  • О том, как Дмитрий начал работать в президентском пуле
  • Вспоминаем закулисье переговоров Нормандской четверки по Украине в Минске
  • Идет информационная война, в которой не прописаны правила и каноны…
  • Крято характере Президента, работе с ним в различных рабочих поезках и ЗОЖе…
  • Говорим об экс-руководителе пула Дмитрии Семченко…
  • В последнее время стали особенно заметны попытки принизать значимость Победы…
  • Дмитрий Крят: «Есть люди, мнением которых я дорожу…»
  • О сообществе «Будзьма!»