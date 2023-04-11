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Гость программы - Дмитрий Куприянюк, бывший директор ДК МАЗ, артист, отельер - директор сети "Отель Европа".

К своим неполным 40 годам наш гость много в чем преуспел. И в музыке - ученик прославленного дирижёра Геннадия Провоторова, и в административной работе - из преподавателя в БГУКИ быстро вырос до замдекана, и в бизнесе - возглавляет сегодня сеть отелей.

  • Кому посвящает Дмитрий свои победы на творческом пути?

  • Сколькими инструментами владеет?

  • Как преобразился ДК МАЗ под руководством нашего гостя?

  • Какие напутствия скажет Дмитрий своему преемнику?

  • Лучшие дизайн-проекты в его жизни - его собственные. Как однажды искусный музыкант подружился с прорабами на «стройке века»?

  • Отец двоих детей, что для молодого папы важно не упустить в воспитании?

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