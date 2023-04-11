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Гость программы - Дмитрий Куприянюк, бывший директор ДК МАЗ, артист, отельер - директор сети "Отель Европа".
К своим неполным 40 годам наш гость много в чем преуспел. И в музыке - ученик прославленного дирижёра Геннадия Провоторова, и в административной работе - из преподавателя в БГУКИ быстро вырос до замдекана, и в бизнесе - возглавляет сегодня сеть отелей.
Кому посвящает Дмитрий свои победы на творческом пути?
Сколькими инструментами владеет?
Как преобразился ДК МАЗ под руководством нашего гостя?
Какие напутствия скажет Дмитрий своему преемнику?
Лучшие дизайн-проекты в его жизни - его собственные. Как однажды искусный музыкант подружился с прорабами на «стройке века»?
Отец двоих детей, что для молодого папы важно не упустить в воспитании?