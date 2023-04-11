К своим неполным 40 годам наш гость много в чем преуспел. И в музыке - ученик прославленного дирижёра Геннадия Провоторова, и в административной работе - из преподавателя в БГУКИ быстро вырос до замдекана, и в бизнесе - возглавляет сегодня сеть отелей.