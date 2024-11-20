Дмитрий Певцов - актер театра и кино, народный артист России, депутат Госдумы 20.11.2024

Только что завершился гастрольный тур артиста по Беларуси. Как прошло общение с публикой? "Ленком" жив? Почему наш гость не снимается в кино и почти не играет в родном театре? Какие сегодня задачи решает депутат Госдумы и почему свой поход во власть не считает политикой? О вековой инертности элит и кумовстве - Дмитрий Певцов в оппозиции к российским чиновникам? Об исторической фигуре Сталина: почему Иосиф Висссарионович до сих пор вызывает столько споров в обществе? О творчестве современных писателей, режиссеров, художников - на какой спектакль сходить, какой фильм посмотреть? Сатира на современном экране должна присутствовать? О личной жизни артиста: о жене, о сыне и любимой собаке. Все сильные мужчины - сентиментальны? Какую загадочную подпись оставит Дмитрий Певцов на картине нашего проекта?