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Скажинемолчи | Дмитрий Шевцов
11.11.2021
Выпуски
21 видео
Скажинемолчи | Дмитрий Шевцов11.11.2021
Скажинемолчи | Виталий Тишуров10.01.2025
Скажинемолчи | Антон Шабашов09.01.2025
Скажинемолчи | Константин Михаленко08.01.2025
Скажинемолчи | Вероника Сайганова03.01.2025
Скажинемолчи | Три пары ведущих Белтелерадиокомпании31.12.2024
Скажинемолчи | Вадим Матанцев27.12.2024
Скажинемолчи | Анатолий Булавко26.12.2024
Скажинемолчи | Андрей Гузель24.12.2024
Скажинемолчи | Руслан Чернецкий20.12.2024
Скажинемолчи | Александр Горошкин19.12.2024
Скажинемолчи | Сергей Хмельков18.12.2024
Скажинемолчи | Александр Кохановский17.12.2024
Скажинемолчи | Екатерина Михалева13.12.2024
Скажинемолчи | Антонина Кошель12.12.2024
Скажинемолчи | Инна Толкачева11.12.2024
Скажинемолчи | Николай Бузин10.12.2024
Скажинемолчи | Татьяна Белевич06.12.2024
Скажинемолчи | Виктор Ивченков05.12.2024
Скажинемолчи | Матвей Волков04.12.2024
Скажинемолчи | Евгений Ермолкович03.12.2024
Скажинемолчи | Дмитрий Шевцов
Гость программы - Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского Красного Креста, председатель Белорусской ассоциации врачей.
Поговорим о деятельности Красного Креста в Беларуси, помощи мигрантам и беженцам. Узнаем, кто может стать волонтёром.
Затронем тему вакцинации от коронавируса. Дмитрий Евгеньевич рассказал о своём личном опыте: в течение этого года он уже прошёл вакцинацию и ревакцинировался. Гость программы расскажет, какие были побочные эффекты.
Не обойдём вниманием и противников вакцинации. Нужно ли переубеждать "антиваксеров" и возможно ли это?
Обсудим эффективность ограничительных мер и к чему в некоторых странах приводит принудительная вакцинация. А также насколько способен "коллективный иммунитет" снизить заболеваемость коронавирусной инфекцией.
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