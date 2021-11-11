Скажинемолчи | Дмитрий Шевцов

Гость программы - Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского Красного Креста, председатель Белорусской ассоциации врачей.

Поговорим о деятельности Красного Креста в Беларуси, помощи мигрантам и беженцам. Узнаем, кто может стать волонтёром.

Затронем тему вакцинации от коронавируса. Дмитрий Евгеньевич рассказал о своём личном опыте: в течение этого года он уже прошёл вакцинацию и ревакцинировался. Гость программы расскажет, какие были побочные эффекты.

Не обойдём вниманием и противников вакцинации. Нужно ли переубеждать "антиваксеров" и возможно ли это?

Обсудим эффективность ограничительных мер и к чему в некоторых странах приводит принудительная вакцинация. А также насколько способен "коллективный иммунитет" снизить заболеваемость коронавирусной инфекцией.