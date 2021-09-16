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Скажинемолчи | Дмитрий Жук
16.09.2021
Выпуски
21 видео
Скажинемолчи | Дмитрий Жук16.09.2021
Скажинемолчи | Виталий Тишуров10.01.2025
Скажинемолчи | Антон Шабашов09.01.2025
Скажинемолчи | Константин Михаленко08.01.2025
Скажинемолчи | Вероника Сайганова03.01.2025
Скажинемолчи | Три пары ведущих Белтелерадиокомпании31.12.2024
Скажинемолчи | Вадим Матанцев27.12.2024
Скажинемолчи | Анатолий Булавко26.12.2024
Скажинемолчи | Андрей Гузель24.12.2024
Скажинемолчи | Руслан Чернецкий20.12.2024
Скажинемолчи | Александр Горошкин19.12.2024
Скажинемолчи | Сергей Хмельков18.12.2024
Скажинемолчи | Александр Кохановский17.12.2024
Скажинемолчи | Екатерина Михалева13.12.2024
Скажинемолчи | Антонина Кошель12.12.2024
Скажинемолчи | Инна Толкачева11.12.2024
Скажинемолчи | Николай Бузин10.12.2024
Скажинемолчи | Татьяна Белевич06.12.2024
Скажинемолчи | Виктор Ивченков05.12.2024
Скажинемолчи | Матвей Волков04.12.2024
Скажинемолчи | Евгений Ермолкович03.12.2024
Скажинемолчи | Дмитрий Жук
Гость программы - директор-главный редактор ИД «Беларусь сегодня» Дмитрий Жук.
Смотрите в программе:
- О дисциплине в ИД “Беларусь сегодня”
- Параллели в судьбах с отцом
- Об опыте работы в медиа
- О назначении в медиахолдинг
- Кто сейчас читает газеты
- О цифровой трансформации ИД “Беларусь сегодня”
- О приоритетности направлений для руководителя медиахолдинга
- О конкурентах
- О восприятии блогеров, как конкурентов СМИ
- О мотивации сотрудников
- О характеристике себя, как руководителя
- О разделении общества
- О встрече с министром информации в Доме прессы
- Об айтишниках в РБ
- О тревожности в семье во время политических событий
- О проблемах с кадрами
- Об идее перехода с кириллицы на латиницу
- Об опыте работы учителем
- О любимых белорусских писателях и произведениях