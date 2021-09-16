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Скажинемолчи | Дмитрий Жук

16.09.2021

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Скажинемолчи | Дмитрий Жук

Гость программы - директор-главный редактор ИД «Беларусь сегодня» Дмитрий Жук.

Смотрите в программе:

  • О дисциплине в ИД “Беларусь сегодня”
  • Параллели в судьбах с отцом
  • Об опыте работы в медиа
  • О назначении в медиахолдинг
  • Кто сейчас читает газеты
  • О цифровой трансформации ИД “Беларусь сегодня”
  • О приоритетности направлений для руководителя медиахолдинга
  • О конкурентах
  • О восприятии блогеров, как конкурентов СМИ
  • О мотивации сотрудников
  • О характеристике себя, как руководителя
  • О разделении общества
  • О встрече с министром информации в Доме прессы
  • Об айтишниках в РБ
  • О тревожности в семье во время политических событий
  • О проблемах с кадрами
  • Об идее перехода с кириллицы на латиницу
  • Об опыте работы учителем
  • О любимых белорусских писателях и произведениях
Скажинемолчи