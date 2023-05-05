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В День печати гость программы - директор - главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук.
Поговорим о работе журналистов, развитии журналистики и её будущем.
Журналистов порой называют пропагандистами. Понятия «журналистика» и «пропаганда». Где проходит грань между ними?
У издательского дома в соцсетях суммарно более 815 000 подписчиков и 31 сообщество на разных платформах. Радуют ли Дмитрия Александровича эти цифры и какие эмоции вызывают тиражи печатных изданий?
Вспомним проект "Партизаны Беларуси", удостоенный спецпремии Президента. Почему нашему гостю так важна и близка военная тематика?
В интернете начало вещать радио “Победа”. Это проект издательского дома и Альфа Радио, входящего в его состав. Тематическое интернет-радио будет вещать только в период майских праздников или это долгоиграющий проект?
Обсудим также патриотическое воспитание молодёжи и реакцию на него со стороны наших оппонентов и недругов.