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Скажинемолчи | Эдгард Запашный
30.12.2021
Выпуски
21 видео
Скажинемолчи | Эдгард Запашный30.12.2021
Скажинемолчи | Виталий Тишуров10.01.2025
Скажинемолчи | Антон Шабашов09.01.2025
Скажинемолчи | Константин Михаленко08.01.2025
Скажинемолчи | Вероника Сайганова03.01.2025
Скажинемолчи | Три пары ведущих Белтелерадиокомпании31.12.2024
Скажинемолчи | Вадим Матанцев27.12.2024
Скажинемолчи | Анатолий Булавко26.12.2024
Скажинемолчи | Андрей Гузель24.12.2024
Скажинемолчи | Руслан Чернецкий20.12.2024
Скажинемолчи | Александр Горошкин19.12.2024
Скажинемолчи | Сергей Хмельков18.12.2024
Скажинемолчи | Александр Кохановский17.12.2024
Скажинемолчи | Екатерина Михалева13.12.2024
Скажинемолчи | Антонина Кошель12.12.2024
Скажинемолчи | Инна Толкачева11.12.2024
Скажинемолчи | Николай Бузин10.12.2024
Скажинемолчи | Татьяна Белевич06.12.2024
Скажинемолчи | Виктор Ивченков05.12.2024
Скажинемолчи | Матвей Волков04.12.2024
Скажинемолчи | Евгений Ермолкович03.12.2024
Скажинемолчи | Эдгард Запашный
Гость программы - человек, который знает про символа Нового года все, - известный дрессировщик, народный артист России Эдгард Запашный. Как живется зверю в цирке и в дикой природе? Чего от семьи Запашных хотят зоозащитники и зоорадикалы? Почему "зеленые" пикетируют по всему миру цирки и зоопарки, а не мясокомбинаты и палатки с шаурмой? Любой хищник может стать домашним животным, как в свое время собаки и кошки? Обсудим статистику ЧП и несчастных случаев в цирке, и вспомним самые серьезные травмы Эдгарда… Мировые цирки, отказавшись от животных, разорились, сейчас же наметилась тенденция к возвращению шоу с участием братьев наших меньших.