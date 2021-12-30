Гость программы - человек, который знает про символа Нового года все, -​ известный дрессировщик,​ народный артист России​ Эдгард​ Запашный. Как​ живется зверю в цирке и в дикой природе?​ Чего от семьи Запашных хотят зоозащитники и зоорадикалы?​ Почему "зеленые" пикетируют по всему миру цирки и зоопарки, а не мясокомбинаты и палатки с​ шаурмой?​ Любой хищник может стать домашним животным, как в свое время​ собаки и кошки? Обсудим статистику​ ЧП и​ несчастных случаев в цирке,​ и вспомним самые серьезные травмы Эдгарда…​ Мировые цирки, отказавшись от​ животных, разорились, сейчас​ же​ наметилась​ тенденция к возвращению шоу с участием​ братьев​ наших меньших.