3.41 RUB
3.48 USD
3.59 EUR
Скажинемолчи | Эдуард Ханок
17.11.2021
Выпуски
21 видео
Скажинемолчи | Эдуард Ханок17.11.2021
Скажинемолчи | Виталий Тишуров10.01.2025
Скажинемолчи | Антон Шабашов09.01.2025
Скажинемолчи | Константин Михаленко08.01.2025
Скажинемолчи | Вероника Сайганова03.01.2025
Скажинемолчи | Три пары ведущих Белтелерадиокомпании31.12.2024
Скажинемолчи | Вадим Матанцев27.12.2024
Скажинемолчи | Анатолий Булавко26.12.2024
Скажинемолчи | Андрей Гузель24.12.2024
Скажинемолчи | Руслан Чернецкий20.12.2024
Скажинемолчи | Александр Горошкин19.12.2024
Скажинемолчи | Сергей Хмельков18.12.2024
Скажинемолчи | Александр Кохановский17.12.2024
Скажинемолчи | Екатерина Михалева13.12.2024
Скажинемолчи | Антонина Кошель12.12.2024
Скажинемолчи | Инна Толкачева11.12.2024
Скажинемолчи | Николай Бузин10.12.2024
Скажинемолчи | Татьяна Белевич06.12.2024
Скажинемолчи | Виктор Ивченков05.12.2024
Скажинемолчи | Матвей Волков04.12.2024
Скажинемолчи | Евгений Ермолкович03.12.2024
Скажинемолчи | Эдуард Ханок
Гость программы - Эдуард Ханок, легенда советской эстрады, композитор, Народный артист Беларуси. Автор популярных песен «Лягу, прилягу», «То ли ещё будет», «Малиновка», «Два поля», «Я у бабушки живу», «Завируха» и многих других. Поговорим о тщеславии, преемственности, достойно ли дети гениев продолжают творческие династии или на них природа отдыхает? Кто сейчас самый крутой композитор-песенник? Есть ли момент пренебрежения в Беларуси к собственным кадрам, к собственным талантам? Можно ли с годами воспитать в себе чувство благодарности? Как правильно оценивать творчество людей с ограниченными возможностями? Наконец, о судебных тяжбах, помогают ли они здоровью?