Скажинемолчи | Эдуард Ханок

Гость программы - Эдуард Ханок, легенда советской эстрады, композитор, Народный артист Беларуси. Автор популярных песен «Лягу, прилягу», «То ли ещё будет», «Малиновка», «Два поля», «Я у бабушки живу», «Завируха» и многих других. Поговорим о тщеславии, преемственности, достойно ли дети гениев продолжают творческие династии или на них природа отдыхает? Кто сейчас самый крутой композитор-песенник? Есть ли момент пренебрежения в Беларуси к собственным кадрам, к собственным талантам? Можно ли с годами воспитать в себе чувство благодарности? Как правильно оценивать творчество людей с ограниченными возможностями? Наконец, о судебных тяжбах, помогают ли они здоровью?