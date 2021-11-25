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Егор Гаврилюк: "Суррогатное материнство - это не торговля, а возможность родить ребенка"

25.11.2021

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Егор Гаврилюк: "Суррогатное материнство - это не торговля, а возможность родить ребенка"

Гость программы - Егор Гаврилюк, директор одного из белорусских агентств по подбору суррогатных матерей. Поговорим о том, как этот процесс устроен в Беларуси и о самых распространенных мифах вокруг него. Почему в нашей стране женщина никак не сможет воспользоваться услугой суррогатного материнства просто из-за того, что не хочет вынашивать и рожать сама?