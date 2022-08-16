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Скажинемолчи | Егор Макаревич
16.08.2022
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21 видео
Скажинемолчи | Егор Макаревич16.08.2022
Скажинемолчи | Алла Смоляк31.01.2025
Скажинемолчи | Екатерина Дулова30.01.2025
Скажинемолчи | Евгения Коршикова29.01.2025
Скажинемолчи | Евгений Капба28.01.2025
Скажинемолчи | Николай Зарубицкий и Ирина Синькевич24.01.2025
Скажинемолчи | Людмила Сапего23.01.2025
Скажинемолчи | Забит Самедов22.01.2025
Скажинемолчи | Виктор Сухоруков21.01.2025
Скажинемолчи | Стефания-Виталия Винничек17.01.2025
Скажинемолчи | Мария Крючкова16.01.2025
Скажинемолчи | Майя Лыкова15.01.2025
Скажинемолчи | Александр Тищенко14.01.2025
Скажинемолчи | Виталий Тишуров10.01.2025
Скажинемолчи | Антон Шабашов09.01.2025
Скажинемолчи | Константин Михаленко08.01.2025
Скажинемолчи | Вероника Сайганова03.01.2025
Скажинемолчи | Три пары ведущих Белтелерадиокомпании31.12.2024
Скажинемолчи | Вадим Матанцев27.12.2024
Скажинемолчи | Анатолий Булавко26.12.2024
Скажинемолчи | Андрей Гузель24.12.2024
Скажинемолчи | Егор Макаревич
Гость программы - Егор Макаревич, заместитель генерального директора ОАО "Камволь".
- Спросим, комфортно ли ему на важной должности.
- Как привлечь кадры и как их удержать?
- Поинтересуемся, что нужно делать, чтобы повысить престиж рабочих профессий.
- Возьмут ли работать на предприятие человека, выступавшего против политики государства? «Купляйце беларускае» — работает ли этот слоган?
- Долго ли ещё Егор останется холостяком, работая на предприятии, где 80% сотрудников - женщины?..