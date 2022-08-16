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Скажинемолчи | Егор Макаревич

16.08.2022

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Скажинемолчи | Егор Макаревич

Гость программы - Егор Макаревич, заместитель генерального директора ОАО "Камволь".

  • Спросим, комфортно ли ему на важной должности.
  • Как привлечь кадры и как их удержать?
  • Поинтересуемся, что нужно делать, чтобы повысить престиж рабочих профессий.
  • Возьмут ли работать на предприятие человека, выступавшего против политики государства? «Купляйце беларускае» — работает ли этот слоган?
  • Долго ли ещё Егор останется холостяком, работая на предприятии, где 80% сотрудников - женщины?..
Скажинемолчи

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