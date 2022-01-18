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Скажинемолчи | Екатерина Дулова
18.01.2022
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21 видео
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Скажинемолчи | Екатерина Дулова
Гостья программы — генеральный директор Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси Екатерина Дулова.
Как нового руководителя принял коллектив? Есть ли у Екатерины Николаевны идеи как вывести театр на самоокупаемость? Возможно ли привлечь белорусский бизнес к меценатству или партнёрству? Как будет меняться репертуар Большого, какие премьеры нас ждут? Проекты и форумы проводимые театром - сохранятся ли они и появятся ли новые? Поедут ли артисты Большого с выступлениями по регионам? Порассуждаем, как решить вопрос недостающих кадров - солистов, дирижёров, режиссёров... Спросим у гостьи, почему в постановках Большого практически не используются большие технические возможности сцены Национального театра оперы и балета.
И, конечно же, обсудим изменения и дополнения, вносимые в Конституцию.