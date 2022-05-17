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Скажинемолчи | Елена Атрашкевич

17.05.2022

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Скажинемолчи | Елена Атрашкевич

Гость программы - Елена Атрашкевич, композитор, педагог, первая в Беларуси женщина-председатель Союза композиторов.

  • Лученок, Мулявин, Ханок. Время титанов уходит?

  • Современный белорусский композитор способен написать мировой хит?

  • Что делать, когда опускаются руки? Самый эффективный способ подключиться к небесной «розетке».

  • На плохие стихи можно написать красивую песню?

  • Именем какого белорусского композитора стоит назвать улицу?

Скажинемолчи