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Скажинемолчи | Елена Богдан

18.02.2022

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Скажинемолчи | Елена Богдан

Гость программы - Елена Богдан, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома, лидер Белорусского союза женщин.

Будут ли сокращены декретные отпуска?

Почему пока не удается разгрузить поликлиники от очередей?

Долго ли приходится ждать скорую помощь и на какие вызовы она не должна приезжать?

Кто и как может получить три дня отдыха без оформления больничного?

Когда мы получим "коллективный иммунитет" от ковида?

Почему частные медцентры не заинтересованы в оказании некоторых услуг?

Можно ли полностью доверять аптечным экспресс-тестам на коронавирус?

Скажинемолчи