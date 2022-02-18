Скажинемолчи | Елена Богдан

Гость программы - Елена Богдан, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома, лидер Белорусского союза женщин.



Будут ли сокращены декретные отпуска?



Почему пока не удается разгрузить поликлиники от очередей?



Долго ли приходится ждать скорую помощь и на какие вызовы она не должна приезжать?



Кто и как может получить три дня отдыха без оформления больничного?



Когда мы получим "коллективный иммунитет" от ковида?



Почему частные медцентры не заинтересованы в оказании некоторых услуг?



Можно ли полностью доверять аптечным экспресс-тестам на коронавирус?

