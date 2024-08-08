3.38 RUB
3.46 USD
3.63 EUR
Скажинемолчи | Елена Гайдученко
08.08.2024
Выпуски
21 видео
Скажинемолчи | Елена Гайдученко08.08.2024
Скажинемолчи | Антонина Кошель12.12.2024
Скажинемолчи | Инна Толкачева11.12.2024
Скажинемолчи | Николай Бузин10.12.2024
Скажинемолчи | Татьяна Белевич06.12.2024
Скажинемолчи | Виктор Ивченков05.12.2024
Скажинемолчи | Матвей Волков04.12.2024
Скажинемолчи | Евгений Ермолкович03.12.2024
Скажинемолчи | Евгений Абрамович29.11.2024
Скажинемолчи | Ирина Малеваная28.11.2024
Скажинемолчи | Анна Басова и Елизавета Хмель27.11.2024
Скажинемолчи | Юлия Абухович26.11.2024
Скажинемолчи | Артём Цуран22.11.2024
Скажинемолчи | Игорь Марзалюк21.11.2024
Скажинемолчи | Дмитрий Певцов20.11.2024
Скажинемолчи | Андрей Сыч19.11.2024
Скажинемолчи | Александр Карелин15.11.2024
Скажинемолчи | Инга Сечко14.11.2024
Скажинемолчи | Анастасия Мирончик-Иванова13.11.2024
Ольга Луговская - начальник Госатомнадзора12.11.2024
Скажинемолчи | Тамер Маллак08.11.2024
Скажинемолчи | Елена Гайдученко
- Исследования рыб в Беларуси начались в 1951 году. Какими достижениями, открытиями, исследованиями на данный момент можно гордиться?
- Какую угрозу представляют нетипичные для наших водоёмов виды рыб?
- Как в наших водоёмах появляются инвазивные обитатели - солнечный окунь, американский сомик и ротан-головешка? Как бороться с их распространением?
- Сказываются ли как-то климатические изменения на обитателях водных глубин?
- Какую рыбу, бывшую довольно популярной лет 30-50 назад, уже не встретить в наших водоёмах?
- Над чем сейчас работает лаборатория ихтиологии?