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Скажинемолчи | Елена Гайдученко

08.08.2024

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Скажинемолчи | Елена Гайдученко

  • Исследования рыб в Беларуси начались в 1951 году. Какими достижениями, открытиями, исследованиями на данный момент можно гордиться?
  • Какую угрозу представляют нетипичные для наших водоёмов виды рыб?
  • Как в наших водоёмах появляются инвазивные обитатели - солнечный окунь, американский сомик и ротан-головешка? Как бороться с их распространением?
  • Сказываются ли как-то климатические изменения на обитателях водных глубин?
  • Какую рыбу, бывшую довольно популярной лет 30-50 назад, уже не встретить в наших водоёмах?
  • Над чем сейчас работает лаборатория ихтиологии?
Скажинемолчи