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Елена Трещинская - директор радиостанции Белтелерадиокомпании "Радиус ФМ"
30.10.2024
Гость программы - директор радиостанции Белтелерадиокомпании "Радиус ФМ" Елена Трещинская. • Летом "Радиус" отметил свое совершеннолетие - 21 год! Для FM-станции это много или мало? • Кто сегодня слушает "Радиус"? Какие проекты "держат" аудиторию? • В соцсетях у радиостанции - более 100 тысяч подписчиков. Хватит ли на всех подарков? • Что нынче в трендах в радиомоде? Куда и почему ушла магия радио? Стоит ли опасаться засилья ИИ? • 5-ая строчка в "Топ-10 FM-радиостанций" - повод гордиться или расстраиваться? • Почему в 20-ом году ряды "Радиуса" не поредели? • Появится ли у радийщиков Беларуси свой профессиональный конкурс? И какой юбилей мы отметим в 2025-ом году? Спойлер: 100-летие Белорусского радио. • Не огорчает ли Елену, что молодые журналисты иногда выбирают радио, как трамплин, чтобы попасть "в телевизор"? • Почему у нее не случилось любви с ТВ, и как в одном человеке уживается директор Елена Трещинская и радиоведущая Елена Орлова?
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