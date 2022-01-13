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Скажинемолчи | Елена Турова
13.01.2022
Выпуски
21 видео
Скажинемолчи | Елена Турова13.01.2022
Скажинемолчи | Виталий Тишуров10.01.2025
Скажинемолчи | Антон Шабашов09.01.2025
Скажинемолчи | Константин Михаленко08.01.2025
Скажинемолчи | Вероника Сайганова03.01.2025
Скажинемолчи | Три пары ведущих Белтелерадиокомпании31.12.2024
Скажинемолчи | Вадим Матанцев27.12.2024
Скажинемолчи | Анатолий Булавко26.12.2024
Скажинемолчи | Андрей Гузель24.12.2024
Скажинемолчи | Руслан Чернецкий20.12.2024
Скажинемолчи | Александр Горошкин19.12.2024
Скажинемолчи | Сергей Хмельков18.12.2024
Скажинемолчи | Александр Кохановский17.12.2024
Скажинемолчи | Екатерина Михалева13.12.2024
Скажинемолчи | Антонина Кошель12.12.2024
Скажинемолчи | Инна Толкачева11.12.2024
Скажинемолчи | Николай Бузин10.12.2024
Скажинемолчи | Татьяна Белевич06.12.2024
Скажинемолчи | Виктор Ивченков05.12.2024
Скажинемолчи | Матвей Волков04.12.2024
Скажинемолчи | Евгений Ермолкович03.12.2024
Скажинемолчи | Елена Турова
Гость программы - Елена Турова, режиссер анимационного и игрового кино.Поговорим о первом полнометражном белорусском мультфильме "Звезды седьмого неба".
Как аниматоры придумывают внешность персонажей: полагаются на собственные вкус и опыт или стараются "совпасть" с ожиданиями зрителей?Новый мультфильм "Ну, погоди!" - о чем и для кого?
Почему критикуют современное детское кино: советские фильмы для детей задали очень высокую планку?
Взялась бы Елена Турова за ремейк детского фильма, созданного в СССР?
Киносага про Гарри Поттера – единственный на мировом уровне пример качественно нового подхода к фильмам-сказкам?