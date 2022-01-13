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Скажинемолчи | Елена Турова

13.01.2022

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Скажинемолчи | Елена Турова

Гость программы - Елена Турова, режиссер анимационного и игрового кино.Поговорим о первом полнометражном белорусском мультфильме "Звезды седьмого неба".

Как аниматоры придумывают внешность персонажей: полагаются на собственные вкус и опыт или стараются "совпасть" с ожиданиями зрителей?Новый мультфильм "Ну, погоди!" - о чем и для кого?

Почему критикуют современное детское кино: советские фильмы для детей задали очень высокую планку?

Взялась бы Елена Турова за ремейк детского фильма, созданного в СССР?

Киносага про Гарри Поттера – единственный на мировом уровне пример качественно нового подхода к фильмам-сказкам?

Скажинемолчи