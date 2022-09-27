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Скажинемолчи | Евгений Курчич
27.09.2022
Выпуски
21 видео
Скажинемолчи | Евгений Курчич27.09.2022
Скажинемолчи | Лидия Ермошина07.03.2025
Скажинемолчи | Полина Базылева06.03.2025
Скажинемолчи | Александр Коркотадзе05.03.2025
Скажинемолчи | Виктор Ротченков04.03.2025
Скажинемолчи | Владимир Ухтинский28.02.2025
Скажинемолчи | Юрий Гигиняк27.02.2025
Скажинемолчи | Алексей Белоцерковец26.02.2025
Скажинемолчи | Самир Ёлчиев25.02.2025
Скажинемолчи | Алексей Талай21.02.2025
Скажинемолчи | Марина Вежновец20.02.2025
Скажинемолчи | Ирина Китурко19.02.2025
Скажинемолчи | Алла Пролич18.02.2025
Скажинемолчи | Игорь Король14.02.2025
Скажинемолчи | Павел Лазовик13.02.2025
Скажинемолчи | Александр Воронище12.02.2025
Скажинемолчи | Марина Ильина11.02.2025
Скажинемолчи | Виталий Богданов07.02.2025
Скажинемолчи | Людмила Хитрова06.02.2025
Скажинемолчи | Вадим Боровик05.02.2025
Скажинемолчи | Ирина Довгало04.02.2025
Скажинемолчи | Евгений Курчич
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Гость программы - Евгений Курчич, музыкант, победитель шоу "Академия талантов", призер "Славянского базара", преподаватель БГУКИ, преподаватель по вокалу на шоу «Фактор.by».
Недавно наш гость выступил музыкальным руководителем концерта в «Минск-Арене», который состоялся 17 сентября. Как попасть в команду артистов такого грандиозного шоу?
Оценим режиссуру массовых праздников в Беларуси.
Обсудим загадку песни “Асветнiца” – почему она выстрелила только сейчас, спустя годы после премьеры?
Вспомним громкие конфликты с коллегами. В белорусском шоу-бизнесе легче выжить одному или в составе группы?
А также поговорим о новинках проекта “Фактор.by”.