Скажинемолчи | Евгений Курчич

Гость программы - Евгений Курчич, музыкант, победитель шоу "Академия талантов", призер "Славянского базара", преподаватель БГУКИ, преподаватель по вокалу на шоу «Фактор.by».

Недавно наш гость выступил музыкальным руководителем концерта в «Минск-Арене», который состоялся 17 сентября. Как попасть в команду артистов такого грандиозного шоу?

Оценим режиссуру массовых праздников в Беларуси.

Обсудим загадку песни “Асветнiца” – почему она выстрелила только сейчас, спустя годы после премьеры?

Вспомним громкие конфликты с коллегами. В белорусском шоу-бизнесе легче выжить одному или в составе группы?

А также поговорим о новинках проекта “Фактор.by”.

