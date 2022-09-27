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Скажинемолчи | Евгений Курчич

27.09.2022

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21 видео

Скажинемолчи | Евгений Курчич

Гость программы - Евгений Курчич, музыкант, победитель шоу "Академия талантов", призер "Славянского базара", преподаватель БГУКИ, преподаватель по вокалу на шоу «Фактор.by».
Недавно наш гость выступил музыкальным руководителем концерта в «Минск-Арене», который состоялся 17 сентября. Как попасть в команду артистов такого грандиозного шоу?
Оценим режиссуру массовых праздников в Беларуси.
Обсудим загадку песни “Асветнiца” – почему она выстрелила только сейчас, спустя годы после премьеры?
Вспомним громкие конфликты с коллегами. В белорусском шоу-бизнесе легче выжить одному или в составе группы?
А также поговорим о новинках проекта “Фактор.by”.

Скажинемолчи

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