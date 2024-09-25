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Скажинемолчи | Евгений Машков
25.09.2024
Гость программы - кандидат биологических наук, териолог, учёный Евгений Машков. - Чем занимается лаборатория популяционной экологии наземных позвоночных и управления биоресурсам НАН Беларуси, в которой работает наш гость? - Почему объектом своих исследований, опытов и экспериментов Евгений выбрал мышей, а не, к примеру, медведей? - В последние годы все чаще исконно лесные животные меняют привычный ареал обитания на городской. Почему это происходит? - Как человеку вести себя при встрече с диким зверем, какие существуют правила? - Заглянем в "Красную Книгу Беларуси" и спросим у гостя, 20 видов краснокнижников от общего числа видов наземных млекопитающих, обитающих в нашей стране, - много это или мало? Сокращается ли список редких и исчезающих животных?
Выпуски
21 видео
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