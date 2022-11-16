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Скажинемолчи | Галина Комаровская

16.11.2022

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21 видео

Скажинемолчи | Галина Комаровская

  • Поговорим о работе адвокатов, о юриспруденции и телезрителях.
  • Спросим у гостьи, что повлияло на её выбор профессии. И кому бы Галина Григорьевна не рекомендовала идти в юристы?
  • Существует выражение: "Хороший адвокат знает законы, лучший - судью". Есть ли доля правды в таком утверждении?
  • На что обратить внимание при общении с адвокатом? Как понять, что адвокат компетентен и наоборот?
  • 9 лет назад наша гостья пришла работать в проект "Белорусское времечко" на телеканале "Беларусь 1". Привыкла ли к узнаваемости? И где работать сложнее - в телеэфире или в суде?
  • Звонки поступают в прямом эфире, под рукой нет кодекса, справочника или гаджета с поисковиком. Всегда ли удаётся дать зрителю полный, точный ответ?
  • По какой тематике чаще всего звучат вопросы?
  • Поговорим и об увлечениях Галины Григорьевны. Как отдыхает белорусский адвокат?
Скажинемолчи

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