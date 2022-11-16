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Скажинемолчи | Галина Комаровская
16.11.2022
Выпуски
21 видео
Скажинемолчи | Галина Комаровская16.11.2022
Скажинемолчи | Константин Цыбульский28.03.2025
Скажинемолчи | Зиновий Пригодич27.03.2025
Скажинемолчи | Алексей Варламов26.03.2025
Скажинемолчи | Артем Туров25.03.2025
Скажинемолчи | Татьяна Трухан21.03.2025
Скажинемолчи | Константин Придыбайло20.03.2025
Скажинемолчи | Владимир Мединский19.03.2025
Скажинемолчи | Елизавета Глушакова18.03.2025
Скажинемолчи | Сергей Федотов14.03.2025
Скажинемолчи | Алена Басікірская13.03.2025
Скажинемолчи | Артур Гарфанкел12.03.2025
Скажинемолчи | Алина Ретькова11.03.2025
Скажинемолчи | Лидия Ермошина07.03.2025
Скажинемолчи | Полина Базылева06.03.2025
Скажинемолчи | Александр Коркотадзе05.03.2025
Скажинемолчи | Виктор Ротченков04.03.2025
Скажинемолчи | Владимир Ухтинский28.02.2025
Скажинемолчи | Юрий Гигиняк27.02.2025
Скажинемолчи | Алексей Белоцерковец26.02.2025
Скажинемолчи | Самир Ёлчиев25.02.2025
Скажинемолчи | Галина Комаровская
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- Поговорим о работе адвокатов, о юриспруденции и телезрителях.
- Спросим у гостьи, что повлияло на её выбор профессии. И кому бы Галина Григорьевна не рекомендовала идти в юристы?
- Существует выражение: "Хороший адвокат знает законы, лучший - судью". Есть ли доля правды в таком утверждении?
- На что обратить внимание при общении с адвокатом? Как понять, что адвокат компетентен и наоборот?
- 9 лет назад наша гостья пришла работать в проект "Белорусское времечко" на телеканале "Беларусь 1". Привыкла ли к узнаваемости? И где работать сложнее - в телеэфире или в суде?
- Звонки поступают в прямом эфире, под рукой нет кодекса, справочника или гаджета с поисковиком. Всегда ли удаётся дать зрителю полный, точный ответ?
- По какой тематике чаще всего звучат вопросы?
- Поговорим и об увлечениях Галины Григорьевны. Как отдыхает белорусский адвокат?