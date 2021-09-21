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Скажинемолчи | Георгий Гриц
21.09.2021
Выпуски
21 видео
Скажинемолчи | Георгий Гриц21.09.2021
Скажинемолчи | Виталий Тишуров10.01.2025
Скажинемолчи | Антон Шабашов09.01.2025
Скажинемолчи | Константин Михаленко08.01.2025
Скажинемолчи | Вероника Сайганова03.01.2025
Скажинемолчи | Три пары ведущих Белтелерадиокомпании31.12.2024
Скажинемолчи | Вадим Матанцев27.12.2024
Скажинемолчи | Анатолий Булавко26.12.2024
Скажинемолчи | Андрей Гузель24.12.2024
Скажинемолчи | Руслан Чернецкий20.12.2024
Скажинемолчи | Александр Горошкин19.12.2024
Скажинемолчи | Сергей Хмельков18.12.2024
Скажинемолчи | Александр Кохановский17.12.2024
Скажинемолчи | Екатерина Михалева13.12.2024
Скажинемолчи | Антонина Кошель12.12.2024
Скажинемолчи | Инна Толкачева11.12.2024
Скажинемолчи | Николай Бузин10.12.2024
Скажинемолчи | Татьяна Белевич06.12.2024
Скажинемолчи | Виктор Ивченков05.12.2024
Скажинемолчи | Матвей Волков04.12.2024
Скажинемолчи | Евгений Ермолкович03.12.2024
Скажинемолчи | Георгий Гриц
Гость программы - кандидат экономических наук Георгий Гриц.
Смотрите в программе:
- Беларусь и Россия согласовали все 28 союзных программ
- О выгоде программ по объединению
- О перспективах ЕАЭС
- О рисках в объединении с Россией
- О влиянии санкций на экономику
- Санкции против Беларуси нанесут удар и по литовской экономике
- Выход на азиатские рынки сможет компенсировать потерю западного
- рынка?
- Рост ВВП в реальном выражении в 2025 году составит не менее чем в 1,2 раза к уровню 2020 года
- Об ударе по экономике в связи с санкциями
- Точки стратегического роста для экономики
- Говорит Георгий Гриц