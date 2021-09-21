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Скажинемолчи | Георгий Гриц

21.09.2021

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Скажинемолчи | Георгий Гриц

Гость программы - кандидат экономических наук Георгий Гриц.

Смотрите в программе:

  • Беларусь и Россия согласовали все 28 союзных программ
  • О выгоде программ по объединению
  • О перспективах ЕАЭС
  • О рисках в объединении с Россией
  • О влиянии санкций на экономику
  • Санкции против Беларуси нанесут удар и по литовской экономике
  • Выход на азиатские рынки сможет компенсировать потерю западного
  • рынка?
  • Рост ВВП в реальном выражении в 2025 году составит не менее чем в 1,2 раза к уровню 2020 года
  • Об ударе по экономике в связи с санкциями
  • Точки стратегического роста для экономики
  • Говорит Георгий Гриц
Скажинемолчи