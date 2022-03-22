Актуальное интервьюСкажинемолчиВопрос номер одинРазговор у ПрезидентаИнтервью Президента Республики Беларусь

Скажинемолчи | Глеб Лапицкий

22.03.2022

Выпуски

21 видео

Скажинемолчи | Глеб Лапицкий

Гость программы - Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске».
В связи с происходящими событиями у наших границ, многих интересует вопрос, состоится ли вообще витебский фестиваль?
Кто из звёзд готов выступать на сцене амфитеатра хоть сейчас?
Актуально ли понятие - славянское братство?
Бесплатный концерт Григория Лепса в прошлом году - это чей подарок?
Вытеснил ли администратор певца из нашего гостя?
А также продолжает ли он верить в объединяющую силу искусства?

Скажинемолчи