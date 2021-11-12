Глеб Лавров - международный обозреватель, политолог

Наш гость фактически не пользуется современными средствами коммуникации в Интернете. Поговорим о цифровом будущем, которое полностью разрушит «живые» социальные контакты людей.

Мигранты на белорусско-польской границе: мы должны отнестись к этой ситуации с пониманием?

Почему мигранты приезжают именно в Беларусь? Как они намерены продвигаться через Польшу в Германию, и почему их цель – именно Германия?

История с белорусами по фамилии Кузнечик, которые осенью 2020 года решили избежать ответственности за участие в беспорядках на улицах Минска, перепрыгнув через забор посольства Швеции. Почему шведское посольство продолжает содержать отца и сына Кузнечиков на полном довольствии и не может ни дать им статус беженцев в своей стране, ни выдать белорусским властям? Что происходит в рядах наших идеологических противников за рубежом?

