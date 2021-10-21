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Скажинемолчи | Григорий Азаренок
21.10.2021
Выпуски
21 видео
Скажинемолчи | Григорий Азаренок21.10.2021
Скажинемолчи | Виталий Тишуров10.01.2025
Скажинемолчи | Антон Шабашов09.01.2025
Скажинемолчи | Константин Михаленко08.01.2025
Скажинемолчи | Вероника Сайганова03.01.2025
Скажинемолчи | Три пары ведущих Белтелерадиокомпании31.12.2024
Скажинемолчи | Вадим Матанцев27.12.2024
Скажинемолчи | Анатолий Булавко26.12.2024
Скажинемолчи | Андрей Гузель24.12.2024
Скажинемолчи | Руслан Чернецкий20.12.2024
Скажинемолчи | Александр Горошкин19.12.2024
Скажинемолчи | Сергей Хмельков18.12.2024
Скажинемолчи | Александр Кохановский17.12.2024
Скажинемолчи | Екатерина Михалева13.12.2024
Скажинемолчи | Антонина Кошель12.12.2024
Скажинемолчи | Инна Толкачева11.12.2024
Скажинемолчи | Николай Бузин10.12.2024
Скажинемолчи | Татьяна Белевич06.12.2024
Скажинемолчи | Виктор Ивченков05.12.2024
Скажинемолчи | Матвей Волков04.12.2024
Скажинемолчи | Евгений Ермолкович03.12.2024
Скажинемолчи | Григорий Азаренок
Гость программы - Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ, дважды герой информационной войны, натура цельная и волевая. Автор и ведущий проектов "Тайные пружины политики 2.0", "Орден Иуды", "Паноптикум".
19 октября встретил свой 26-ой День рождения.
Смотрите в программе:
- Накопилась ли у Григория политическая усталость?
- Что Азаренку известно о судьбе Хофмана и Сосновского?
- Протасевич сегодня - это кто?
- Азаренок: "Нас никто не разобщает! Мы едины!"
- Азаренок: "Ты такой весь из себя террорист, а ногти ты покрасить не забыл!.."
- Григорий - за возвращение цензурного аппарата?
- Стоит ли нам сохранять свою национальную идентичность? Григорий читает стих!
- Какова доля правды в ответах Григория?