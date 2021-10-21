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Скажинемолчи | Григорий Азаренок

21.10.2021

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Скажинемолчи | Григорий Азаренок

Гость программы - Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ, дважды герой информационной войны, натура цельная и волевая. Автор и ведущий проектов "Тайные пружины политики 2.0", "Орден Иуды", "Паноптикум".
19 октября встретил свой 26-ой День рождения.

Смотрите в программе:

  • Накопилась ли у Григория политическая усталость?
  • Что Азаренку известно о судьбе Хофмана и Сосновского?
  • Протасевич сегодня - это кто?
  • Азаренок: "Нас никто не разобщает! Мы едины!"
  • Азаренок: "Ты такой весь из себя террорист, а ногти ты покрасить не забыл!.."
  • Григорий - за возвращение цензурного аппарата?
  • Стоит ли нам сохранять свою национальную идентичность? Григорий читает стих!
  • Какова доля правды в ответах Григория?
Скажинемолчи