Скажинемолчи | Григорий Азаренок

Гость программы - Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ, дважды герой информационной войны, натура цельная и волевая. Автор и ведущий проектов "Тайные пружины политики 2.0", "Орден Иуды", "Паноптикум".

19 октября встретил свой 26-ой День рождения.



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