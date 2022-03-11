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Скажинемолчи | Гюнешь
11.03.2022
Выпуски
21 видео
Скажинемолчи | Гюнешь11.03.2022
Скажинемолчи | Виталий Тишуров10.01.2025
Скажинемолчи | Антон Шабашов09.01.2025
Скажинемолчи | Константин Михаленко08.01.2025
Скажинемолчи | Вероника Сайганова03.01.2025
Скажинемолчи | Три пары ведущих Белтелерадиокомпании31.12.2024
Скажинемолчи | Вадим Матанцев27.12.2024
Скажинемолчи | Анатолий Булавко26.12.2024
Скажинемолчи | Андрей Гузель24.12.2024
Скажинемолчи | Руслан Чернецкий20.12.2024
Скажинемолчи | Александр Горошкин19.12.2024
Скажинемолчи | Сергей Хмельков18.12.2024
Скажинемолчи | Александр Кохановский17.12.2024
Скажинемолчи | Екатерина Михалева13.12.2024
Скажинемолчи | Антонина Кошель12.12.2024
Скажинемолчи | Инна Толкачева11.12.2024
Скажинемолчи | Николай Бузин10.12.2024
Скажинемолчи | Татьяна Белевич06.12.2024
Скажинемолчи | Виктор Ивченков05.12.2024
Скажинемолчи | Матвей Волков04.12.2024
Скажинемолчи | Евгений Ермолкович03.12.2024
Скажинемолчи | Гюнешь
Гостья программы - певица, обладатель медали Франциска Скорины Гюнешь. Больше 20-ти лет в шоу-бизнесе, рекордсмен национального отбора на "Евровидение". За эти годы артистка сменила множество образов: от фантастической девочки до дочери Востока, но осталась верна Беларуси. Она сотрудничала с продюсерами из разных стран – России, Швеции, Азербайджана, Турции, но всегда из зарубежных гастролей возвращалась в любимый Минск. Сюда же привезла иностранного мужа. Поговорим о счастье быть дома. Чувствовала ли Гюнешь, певица азербайджанского происхождения, в Беларуси к себе особое отношение? Какие у интернациональной семьи артистки планы в связи с происходящими событиями - бежать или оставаться?