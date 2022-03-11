Скажинемолчи | Гюнешь

Гостья программы - певица, обладатель медали Франциска Скорины Гюнешь. Больше 20-ти лет в шоу-бизнесе, рекордсмен национального отбора на "Евровидение". За эти годы артистка сменила множество образов: от фантастической девочки до дочери Востока, но осталась верна Беларуси. Она сотрудничала с продюсерами из разных стран – России, Швеции, Азербайджана, Турции, но всегда из зарубежных гастролей возвращалась в любимый Минск. Сюда же привезла иностранного мужа. Поговорим о счастье быть дома. Чувствовала ли Гюнешь, певица азербайджанского происхождения, в Беларуси к себе особое отношение? Какие у интернациональной семьи артистки планы в связи с происходящими событиями - бежать или оставаться?