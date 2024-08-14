Скажинемолчи | Игорь Бархатков

Появившись на свет в семье художника и певицы, мог ли маленький Игорь выбрать иную стезю, кроме как пойти по стопам одного из родителей?

Его собственный путь в изобразительное искусство был тернистым или Бархатков - это всё-таки мальчик, родившийся с золотой ложкой во рту?

Чьи университеты в профессии стали для нашего гостя знаковыми или даже решающими?

Отличительный "почерк" Бархаткова - зимние пейзажи. Как художник переживает остальные поры года?

Почему в 90-х Игорь Антонович с женой не остались работать в Голландии, несмотря на заманчивое и выгодное с точки зрения финансов предложение зарубежных ценителей картин четы Бархатковых в стиле реализма?

Зачем в те же годы наш гость массово скупал работы других белорусских художников?

Более двадцати лет семья Бархатковых живёт вдали от цивилизации, где натура - всегда под рукой, но и большое хозяйство требует заботы и большого труда.