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Скажинемолчи | Игорь Бархатков
14.08.2024
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21 видео
Скажинемолчи | Игорь Бархатков14.08.2024
Скажинемолчи | Антонина Кошель12.12.2024
Скажинемолчи | Инна Толкачева11.12.2024
Скажинемолчи | Николай Бузин10.12.2024
Скажинемолчи | Татьяна Белевич06.12.2024
Скажинемолчи | Виктор Ивченков05.12.2024
Скажинемолчи | Матвей Волков04.12.2024
Скажинемолчи | Евгений Ермолкович03.12.2024
Скажинемолчи | Евгений Абрамович29.11.2024
Скажинемолчи | Ирина Малеваная28.11.2024
Скажинемолчи | Анна Басова и Елизавета Хмель27.11.2024
Скажинемолчи | Юлия Абухович26.11.2024
Скажинемолчи | Артём Цуран22.11.2024
Скажинемолчи | Игорь Марзалюк21.11.2024
Скажинемолчи | Дмитрий Певцов20.11.2024
Скажинемолчи | Андрей Сыч19.11.2024
Скажинемолчи | Александр Карелин15.11.2024
Скажинемолчи | Инга Сечко14.11.2024
Скажинемолчи | Анастасия Мирончик-Иванова13.11.2024
Ольга Луговская - начальник Госатомнадзора12.11.2024
Скажинемолчи | Тамер Маллак08.11.2024
Скажинемолчи | Игорь Бархатков
Гость программы - прославленный белорусский художник Игорь Бархатков.
Появившись на свет в семье художника и певицы, мог ли маленький Игорь выбрать иную стезю, кроме как пойти по стопам одного из родителей?
Его собственный путь в изобразительное искусство был тернистым или Бархатков - это всё-таки мальчик, родившийся с золотой ложкой во рту?
Чьи университеты в профессии стали для нашего гостя знаковыми или даже решающими?
Отличительный "почерк" Бархаткова - зимние пейзажи. Как художник переживает остальные поры года?
Почему в 90-х Игорь Антонович с женой не остались работать в Голландии, несмотря на заманчивое и выгодное с точки зрения финансов предложение зарубежных ценителей картин четы Бархатковых в стиле реализма?
Зачем в те же годы наш гость массово скупал работы других белорусских художников?
Более двадцати лет семья Бархатковых живёт вдали от цивилизации, где натура - всегда под рукой, но и большое хозяйство требует заботы и большого труда.
В чем секрет многолетнего крепкого брака двух творческих личностей?