Игорь Бокий - многократный паралимпийский чемпион по плаванию 10.10.2024

Гость программы - многократный паралимпийский чемпион по плаванию Игорь Бокий. - Насколько тернистым был путь на Паралимпиаду-2024? С какими препятствиями довелось столкнуться? - Если бы Игорь не смог поехать в Париж, это стало бы для него трагедией? - Каково выступать под нейтральным флагом? - Какая атмосфера была на этих Играх? Оказывалось ли на членов сборной психологическое давление? - Из 5-ти завоёванных золотых медалей какая далась сложнее всего? - После Игр в Токио прошло не 4 года, как в обычном олимпийском цикле, а 3. Сказалось ли это на подготовке? - Национальный рекорд Игоря на дистанции 400 метров вольным стилем держится уже более 10-ти лет. В Беларуси у него пока нет конкурентов? - Какими качествами должен обладать спортсмен, мечтающий стать чемпионом?