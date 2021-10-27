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Скажинемолчи | Игорь Бокий
27.10.2021
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21 видео
Скажинемолчи | Игорь Бокий27.10.2021
Скажинемолчи | Виталий Тишуров10.01.2025
Скажинемолчи | Антон Шабашов09.01.2025
Скажинемолчи | Константин Михаленко08.01.2025
Скажинемолчи | Вероника Сайганова03.01.2025
Скажинемолчи | Три пары ведущих Белтелерадиокомпании31.12.2024
Скажинемолчи | Вадим Матанцев27.12.2024
Скажинемолчи | Анатолий Булавко26.12.2024
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Скажинемолчи | Руслан Чернецкий20.12.2024
Скажинемолчи | Александр Горошкин19.12.2024
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Скажинемолчи | Екатерина Михалева13.12.2024
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Скажинемолчи | Инна Толкачева11.12.2024
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Скажинемолчи | Игорь Бокий
Гость программы – 16-кратный паралимпийский чемпион, пловец Игорь Бокий. Из Токио-2020 привез 5 золотых наград.
27 лет. Выступает среди спортсменов с нарушением зрения: «Аппараты определения остроты зрения показывали близорукость от -17 до -19. Без коррекции картинка сильно размыта. Вижу очертания предметов и немного цвета». Поговорили о сравнениях с легендарным Майклом Фелпсом, призовых и медалях, «хулиганском» детстве, семье и коллегах по сборной, а также – зачем Игорь получил высшее юридическое образование, и иронизируют ли параатлеты над своими физическими проблемами.