Скажинемолчи | Игорь Бокий

Гость программы – 16-кратный паралимпийский чемпион, пловец Игорь Бокий. Из Токио-2020 привез 5 золотых наград.

27 лет. Выступает среди спортсменов с нарушением зрения: «Аппараты определения остроты зрения показывали близорукость от -17 до -19. Без коррекции картинка сильно размыта. Вижу очертания предметов и немного цвета». Поговорили о сравнениях с легендарным Майклом Фелпсом, призовых и медалях, «хулиганском» детстве, семье и коллегах по сборной, а также – зачем Игорь получил высшее юридическое образование, и иронизируют ли параатлеты над своими физическими проблемами.

