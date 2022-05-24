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Скажинемолчи | Игорь Брыло

24.05.2022

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Скажинемолчи | Игорь Брыло

Гость программы — Министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Игорь Брыло.

  • Аномально холодная весна, санкции, ситуация на южных границах: прогнозируется ли кризис в аграрном секторе?
  • Продовольственная безопасность: почему Беларусь занимает более высокую позицию, чем, например, Россия и Польша?
  • За что белорусские продукты ценят за рубежом?
  • Что будет, если раздать землю фермерам?
  • Что будет, если отпустить цены на продукты питания?
Скажинемолчи