3.41 RUB
3.48 USD
3.59 EUR
Скажинемолчи | Игорь Брыло
02.12.2021
Выпуски
21 видео
Скажинемолчи | Игорь Брыло02.12.2021
Скажинемолчи | Виталий Тишуров10.01.2025
Скажинемолчи | Антон Шабашов09.01.2025
Скажинемолчи | Константин Михаленко08.01.2025
Скажинемолчи | Вероника Сайганова03.01.2025
Скажинемолчи | Три пары ведущих Белтелерадиокомпании31.12.2024
Скажинемолчи | Вадим Матанцев27.12.2024
Скажинемолчи | Анатолий Булавко26.12.2024
Скажинемолчи | Андрей Гузель24.12.2024
Скажинемолчи | Руслан Чернецкий20.12.2024
Скажинемолчи | Александр Горошкин19.12.2024
Скажинемолчи | Сергей Хмельков18.12.2024
Скажинемолчи | Александр Кохановский17.12.2024
Скажинемолчи | Екатерина Михалева13.12.2024
Скажинемолчи | Антонина Кошель12.12.2024
Скажинемолчи | Инна Толкачева11.12.2024
Скажинемолчи | Николай Бузин10.12.2024
Скажинемолчи | Татьяна Белевич06.12.2024
Скажинемолчи | Виктор Ивченков05.12.2024
Скажинемолчи | Матвей Волков04.12.2024
Скажинемолчи | Евгений Ермолкович03.12.2024
Скажинемолчи | Игорь Брыло
Гость программы - Игорь Брыло, первый заместитель министра сельского хозяйства Республики Беларусь. Поговорим о госдотациях в аграрную отрасль: чем АПК отвечает на вложенные в него средства? Стало ли сложнее белорусскому молоку конкурировать на главном рынке сбыта -в России, где активно развивают собственное производство? Какие возможности дает китайский рынок, ведь раньше считалось, что местные жители не пьют молока? Если белорусская говядина жесткая, вы просто не умеете ее готовить. Нужны ли белорусскому потребителю "мраморные" стейки? На что жалуются наши фермеры? Зачем нам египетский картофель? Как мировые корпорации диктуют моду на еду, и правда ли, что натуральные продукты скоро станут предметом элитарного потребления?