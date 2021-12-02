Скажинемолчи | Игорь Брыло

Гость программы - Игорь Брыло, первый заместитель министра сельского хозяйства Республики Беларусь. Поговорим о госдотациях в аграрную отрасль: чем АПК отвечает на вложенные в него средства? Стало ли сложнее белорусскому молоку конкурировать на главном рынке сбыта -в России, где активно развивают собственное производство? Какие возможности дает китайский рынок, ведь раньше считалось, что местные жители не пьют молока? Если белорусская говядина жесткая, вы просто не умеете ее готовить. Нужны ли белорусскому потребителю "мраморные" стейки? На что жалуются наши фермеры? Зачем нам египетский картофель? Как мировые корпорации диктуют моду на еду, и правда ли, что натуральные продукты скоро станут предметом элитарного потребления?