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Игорь Бузовский - заместитель министра информации

27.05.2022

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Игорь Бузовский - заместитель министра информации

Гость программы - ИГОРЬ БУЗОВСКИЙ, заместитель министра информации. Профессиональная сфера - книгоиздательство.

О чем пишут современные авторы, и какие книги пользуются спросом?

Что будет с библиотеками?

Как понять, что книга - хорошая и почему отзывы на уровне слухов - лучший двигатель торговли?

Печатные книжные издания - элитарность или архаизм?

Комиссия по выявлению признаков экстремизма в информационной продукции: по каким причинам можно "запретить книгу"?

"Неравнодушные граждане": стоит ли отдавать радикальным политическим активистам роль цензоров?

Легко ли добиться изъятия книги из продажи?

Не создают ли запреты обратного эффекта - повышенного интереса к произведению?

Что советует почитать замминистра информации?