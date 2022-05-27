Гость программы - ИГОРЬ БУЗОВСКИЙ, заместитель министра информации. Профессиональная сфера - книгоиздательство.



О чем пишут современные авторы, и какие книги пользуются спросом?



Что будет с библиотеками?



Как понять, что книга - хорошая и почему отзывы на уровне слухов - лучший двигатель торговли?



Печатные книжные издания - элитарность или архаизм?



Комиссия по выявлению признаков экстремизма в информационной продукции: по каким причинам можно "запретить книгу"?



"Неравнодушные граждане": стоит ли отдавать радикальным политическим активистам роль цензоров?



Легко ли добиться изъятия книги из продажи?



Не создают ли запреты обратного эффекта - повышенного интереса к произведению?



Что советует почитать замминистра информации?

