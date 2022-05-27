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Игорь Бузовский - заместитель министра информации
27.05.2022
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Игорь Бузовский - заместитель министра информации27.05.2022
Скажинемолчи | Анатолий Булавко26.12.2024
Скажинемолчи | Андрей Гузель24.12.2024
Скажинемолчи | Руслан Чернецкий20.12.2024
Скажинемолчи | Александр Горошкин19.12.2024
Скажинемолчи | Сергей Хмельков18.12.2024
Скажинемолчи | Александр Кохановский17.12.2024
Скажинемолчи | Екатерина Михалева13.12.2024
Скажинемолчи | Антонина Кошель12.12.2024
Скажинемолчи | Инна Толкачева11.12.2024
Скажинемолчи | Николай Бузин10.12.2024
Скажинемолчи | Татьяна Белевич06.12.2024
Скажинемолчи | Виктор Ивченков05.12.2024
Скажинемолчи | Матвей Волков04.12.2024
Скажинемолчи | Евгений Ермолкович03.12.2024
Скажинемолчи | Евгений Абрамович29.11.2024
Скажинемолчи | Ирина Малеваная28.11.2024
Скажинемолчи | Анна Басова и Елизавета Хмель27.11.2024
Скажинемолчи | Юлия Абухович26.11.2024
Скажинемолчи | Артём Цуран22.11.2024
Скажинемолчи | Игорь Марзалюк21.11.2024
Игорь Бузовский - заместитель министра информации
Гость программы - ИГОРЬ БУЗОВСКИЙ, заместитель министра информации. Профессиональная сфера - книгоиздательство.
О чем пишут современные авторы, и какие книги пользуются спросом?
Что будет с библиотеками?
Как понять, что книга - хорошая и почему отзывы на уровне слухов - лучший двигатель торговли?
Печатные книжные издания - элитарность или архаизм?
Комиссия по выявлению признаков экстремизма в информационной продукции: по каким причинам можно "запретить книгу"?
"Неравнодушные граждане": стоит ли отдавать радикальным политическим активистам роль цензоров?
Легко ли добиться изъятия книги из продажи?
Не создают ли запреты обратного эффекта - повышенного интереса к произведению?
Что советует почитать замминистра информации?